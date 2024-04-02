Мошенники начали сразу признаваться жертвам в содеянном и... это новая схема воровства их денег

Сначала они звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора, и говорят, что необходимо продлить договор на услуги связи. Для этого нужно продиктовать код из SMS. Как только человек это делает, мошенники открыто признаются, что обманули его.

Затем с другого номера звонят лже-сотрудники финмониторинга, Госуслуг и полиции. Они говорят, что хотят помочь «жертве» — спасти его деньги и поймать мошенников, которые якобы вступили в сговор с сотрудниками банка.

Мошенники убеждают человека снять деньги и положить их на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит им. Они также могут просить установить программу удаленного доступа, чтобы видеть все действия на телефоне «жертвы».

Помните: операторы связи не звонят для продления договоров на услуги связи, так как они бессрочные. Также никогда не сообщайте коды из SMS незнакомым людям, не переводите деньги на счета, которые вам продиктовали по телефону и не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе незнакомцев.

В Тинькофф сообщили, что один из клиентов банка уже попался на эту схему и потерял 1.5 млн рублей. К счастью, ему удалось вернуть деньги.