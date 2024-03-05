Мошенники начали требовать показывать экран в мессенджерах якобы ради безопасности

По словам эксперта, эта схема сама по себе достаточно новая, но «вдохновлена» уже существующим способом доступа к данным пользователям с помощью программ удалённого управления. Например, мошенники могут утверждать, что им необходимо удостовериться в правильной установке или обновлении ПО «ради безопасности» пользователя, а для этого клиент банка должен включить демонстрацию экрана. Злоумышленники могут воспользоваться теми же кодами из смс, попросту видя их на экране. То есть жертва практически добровольно предоставляет мошенникам свои данные.

«Чтобы не стать жертвой подобной схемы, помните о том, что банки не звонят с подобными предложениями об обновлении ПО пользователям. Поэтому надо быть внимательным и все переговоры с банком вести только по официальным телефонам или на официальном сайте. ПО для мобильного банка необходимо скачивать только с официального сайта банка», — отметил специалист.