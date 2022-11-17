Мошенники начали воровать деньги россиян на фоне грядущей распродажи «Чёрная пятница»

Как это часто бывает, где повышенный интерес пользователей, там и мошенники. На этот раз злоумышленники активизировались в Telegram. Именно там они рекламируют различные фишинговые ресурсы, имитирующие сайты крупных интернет-магазинов.

Речь идёт о веб-ресурсах, которые максимально копируют внешний вид популярных площадок. Туда мошенники загоняют потенциальных жертв. Когда они оформляют заказ на таком сайте, они либо теряют данные банковской карты, либо оплачивают «воздух» — то есть тратят деньги, но никакого товара взамен не получают.

По словам экспертов, в связи с этим стоит быть очень внимательным. Перед тем, как вводить данные своей банковской карты, нужно многократно проверить ресурс. Убедиться, что он не поддельный.