Наука и технологии
Опубликовано 25 октября 2024, 18:22
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Мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом помощи «оборонке»

Предлагают купить акции оборонных предприятий
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» сообщило о появлении новой мошеннической схемы. Под предлогом помощи оборонному комплексу России мошенники крадут деньги.
Мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом помощи «оборонке»

© Ferra.ru

Злоумышленники создали фейковый сайт, якобы принадлежащий несуществующей организации «Спецфонд ВПК». Якобы эта организация собирает средства на укрепление оборонно-промышленного комплекса страны. Но на самом деле это мошенническая платформа, предлагающая различные варианты «вложений».

Мошенники предлагают покупать акции государственных и других предприятий, входящих в российский ВПК. Например, предлагается приобрести акции концерна «Калашников», которые стоят от 10 тысяч рублей.

Кроме того, мошенники с помощью эксплойтов или фишинговых уловок пытаются завладеть контролем над пользовательскими устройствами. В случае успеха это даёт им доступ ко всем счетам жертвы.

«Кроме того, по данным аналитиков Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. аферисты мотивированы не только разовым хищением средств, но и контролем над устройством жертвы через установку мобильного приложения. Так они получают доступ сразу ко всем счетам», — сказано в публикации МВД.