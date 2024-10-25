Мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом помощи «оборонке»

Злоумышленники создали фейковый сайт, якобы принадлежащий несуществующей организации «Спецфонд ВПК». Якобы эта организация собирает средства на укрепление оборонно-промышленного комплекса страны. Но на самом деле это мошенническая платформа, предлагающая различные варианты «вложений».

Мошенники предлагают покупать акции государственных и других предприятий, входящих в российский ВПК. Например, предлагается приобрести акции концерна «Калашников», которые стоят от 10 тысяч рублей.

Кроме того, мошенники с помощью эксплойтов или фишинговых уловок пытаются завладеть контролем над пользовательскими устройствами. В случае успеха это даёт им доступ ко всем счетам жертвы.

«Кроме того, по данным аналитиков Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. аферисты мотивированы не только разовым хищением средств, но и контролем над устройством жертвы через установку мобильного приложения. Так они получают доступ сразу ко всем счетам», — сказано в публикации МВД.