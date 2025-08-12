Мошенники начали выманивать коды от Госуслуг россиян, притворяясь сервисами отзыва микрозаймов

Жертве сообщают, что на её имя оформлен микрозайм, и предлагают «помощь» в его отзыве. Во время разговора на телефон приходят SMS с кодами для входа в различные сервисы, что создаёт эффект срочности и достоверности ситуации.

Далее мошенники просят предоставить данные для входа в Госуслуги, якобы для отмены заявки. Получив доступ, они могут оформлять займы, похищать личные данные и использовать их для других преступлений.

Эксперты предупреждают: такие атаки основаны на социальной инженерии и стремлении жертвы быстро решить «проблему».

Чтобы защититься, нельзя передавать коды по телефону, переходить по подозрительным ссылкам, следует использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно менять пароли.

По данным за II квартал 2025 года, мошенники похитили у россиян 6,3 млрд рублей, зафиксировано почти 39 млн попыток атак.