Мошенники начали запугивать россиян «налогом на спецоперацию»

Людей запугивают тем «фактом», что если согласиться оплачивать этот налог, со счёта в банке якобы будут регулярно списываться «десятки тысяч руб.». Об этом сообщила «Тинькофф Защита».

В письме от фиктивного банка содержатся указания о необходимости перейти в личный кабинет на сайте финансовой организации, от лица которой пришло письмо. Разумеется, человек переходит по ссылке в письме и попадает на поддельный ресурс, замаскированный под настоящий.

После введения пользователем своих данных, злоумышленники получают доступ к настоящему личному кабинету и могут вывести деньги или взять на жертву кредит.

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон», — рассказали в «Тинькофф».