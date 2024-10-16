Мошенники начали запугивать россиян удалением Telegram

Схема ориентирована на пенсионеров и даже более молодых людей, которые плохо знакомы с принципом работы и функционалом мессенджера и прочих сервисов. Часто мошенники пишут сообщения от лица поддержки о якобы полученной заявке на удаление аккаунта, а для отмены процесса требуют код из SMS.

После «обработки» жертвы злоумышленники присылают ссылку на поддельный сайт Telegram, Госуслуг или другой площадки, где нужно ввести номер телефона и пройти авторизацию. Если пользователь выполняет все эти требования, злоумышленники попросту перехватывают данные, а затем удаляют переписку и блокируют жертву.

Делается это для кражи конфиденциальной информации, денег либо для оформления кредитов.