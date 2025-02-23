Мошенники начали запугивать россиян утечкой данных от лица техспециалистов

Звонящий сообщает жертве о подозрительной активности на устройстве этого пользователя и советует немедленно проверить его, чтобы защитить личную информацию и предотвратить утечку данных. Чтобы завоевать доверие жертвы, мошенник просит инициировать демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере.

Бойчук отметил, что в отличие от традиционных афер с SMS-кодами, новая схема предполагает убеждение жертвы в необходимости загрузки некоего приложения безопасности, которое на самом деле предоставляет скамеру удалённый доступ. Это позволяет злоумышленнику получить контроль над устройством жертвы, доступ к информации в режиме реального времени и даже получить банковские данные.

Чтобы ещё больше убедить жертву, мошенник создаёт ощущение срочности, угрожая блокировкой аккаунтов или утечкой личных данных, заставляя человека сменить пароль, что предоставляет мошеннику информацию, необходимую для кражи денег или совершения покупок.