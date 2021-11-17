Мошенники начали зарабатывать на российских антипрививочниках

Но при этом находится немало людей, которые не хотят прививаться. Даже несмотря на отсутствие противопоказаний. Они предпочитают покупать поддельные сертификаты и QR-коды о вакцинации, медотводе и т.д.

Именно таких людей начали обманывать мошенники. Злоумышленники предлагают получить нелегальный документ и оформить QR-код на Госуслугах. Цена услуги — от 4 до 6 тыс рублей.

При этом работают преступники по примитивной схеме. Сначала они предлагают свои услуги потенциальной жертве, после чего просят перевести деньги и личные данные. Как только мошенники получают своё, они блокируют собеседника.

Разумеется, никаких сертификатов и QR-кодов они не передают и не оформляют.