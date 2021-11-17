Мошенники начали зарабатывать на российских антипрививочниках

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Мошенники начали зарабатывать на российских антипрививочникахРазумеется, обманным путём
В последние недели в России всё чаще слышны разговоры о введении QR-кодов в различных сферах жизни.
Но при этом находится немало людей, которые не хотят прививаться. Даже несмотря на отсутствие противопоказаний. Они предпочитают покупать поддельные сертификаты и QR-коды о вакцинации, медотводе и т.д.
Именно таких людей начали обманывать мошенники. Злоумышленники предлагают получить нелегальный документ и оформить QR-код на Госуслугах. Цена услуги — от 4 до 6 тыс рублей.
При этом работают преступники по примитивной схеме. Сначала они предлагают свои услуги потенциальной жертве, после чего просят перевести деньги и личные данные. Как только мошенники получают своё, они блокируют собеседника.
Разумеется, никаких сертификатов и QR-кодов они не передают и не оформляют.
Источник: URA.RU