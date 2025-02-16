Мошенники начали заражать смартфоны родственников пропавших на СВО бойцов

Также злоумышленники использовали взломанные аккаунты Telegram для отправки архивов с фотографиями вместе с провокационными сообщениями. Кроме того, они создавали поддельные женские аккаунты на сайтах знакомств, после чего переводили общение в Telegram и отправляли вредоносные файлы. Через это вредоносное ПО хакеры могли списывать деньги со счетов пользователей. Как отмечалось выше, в основном эта фишинговая атака была направлена на родственников и близких пропавших участников спецоперации.

«Специалисты компании F.A.C.C.T. выявили преступную группу, которая используют тему поиска пропавших без вести участников специальной военной операции для кражи денег их родственников и близких. Злоумышленники под видом приложения для поиска пропавших на СВО распространяют вредоносное ПО для Android, позволяющее списывать деньги со счетов пользователей», — сообщает РИА Новости.