Мошенники начали завлекать россиян бесплатной пиццей

Источник отмечает, что поводом к такому мошенническому буму стали настоящие акции банков по розыгрышу пиццы. Всё началось, после того, как сотрудники Сбербанка возле своего офиса бесплатно накормили пиццей промоутеров «Альфа-Банка». С того момента в интернете стали появляться сайты с розыгрышами, по условиям которых, клиенты банков должны предоставить номера карты и телефона, а также код из SMS-сообщения и персональные данные. Сейчас пострадавшие жалуются на происходящее, а банки отмечают рост количества таких ситуаций.

Отмечается, что за период с июня по настоящее время создано 10 мошеннических сайтов по розыгрышу пиццы.