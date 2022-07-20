Мошенники начали завлекать россиян обещаниями обнулить кредиты

По словам эксперта, сейчас появилась такая псевдоуслуга, как обнуление кредитной истории. И нужна такая услуга якобы для того, что банк снова даст кредит на большую сумму. На самом деле мошенники просто пропадают с деньгами обманутого должника. Причём всегда это, по словам преступников, разовая услуга, но банк якобы «забудет» плохую кредитную историю.

В пресс-службе ЦБ подтвердили подобный обман и рассказали, что зачастую вышеназванное мошенничество — звено длинной цепочки, в которой сначала жертве предлагают заработать на форексе, затем взять кредит, а для этого — «стереть» кредитную историю. Но изменить её можно, только если это произошло по вине банка или кто-то взял подставной кредит на пострадавшего.

«Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и т.п.», — предупредили в ЦБ.