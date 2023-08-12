Мошенники начали звонить россиянам от лица коллег, чтобы выманивать деньги

Схема нацелена на введение потенциальной жертвы в заблуждение звонками якобы от коллег или сотрудников из той же сферы деятельности, что и «обрабатываемый» человек. Жертве приходят сообщения, зачастую в Telegram, от знакомого или от неизвестного контакта, но «коллеги».

Затем поступает звонок якобы из той же сферы, в которой жертва занята, и человека уведомляют о звонке от правоохранительных органов, и если человек не сорвался «с крючка», его предупреждают о звонке «из банка». Для этого мошенники нередко используют украденные Telegram-профили.

Когда с жертвой связываются фейковые представители банка, под разными предлогами начинают убеждать в необходимости перевести деньги на карту или взять кредит. Наиболее внушаемых просят не использовать свой телефон и даже отключить его, а также приобрести новую SIM-карту, чтобы оградить от беспокойства и влияния близких.