Мошенники нашли новый способ обмана на Wildberries

По данным Известий, злоумышленники выдают себя за аналитиков, предлагая увеличить продажи предпринимателей. Для этого они просят доступ к их личным кабинетам, чтобы иметь на руках всю нужную статистику.

Но вместо помощи, мошенники скупают товары у продавцов за минимальную цену и пропадают. Пресс-служба Wildberries сообщила о росте обращений продавцов в связи с данным видом мошенничества.

Стоит отметить, что услуги аналитиков и вправду пользуются большим спросом среди компаний, торгующих на маркетплейсе, так как они предоставляют ценную информацию о продажах товаров, стратегиях продаж и прибыльных нишах.

Напомним, что в 2022 году расходы на маркетплейсы в России выросли в 1,5 раза. Рост объясняется уходом иностранных брендов, параллельным импортом, широким ассортиментом товаров, а также удобством интерфейса и логистики крупных площадок.