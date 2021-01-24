Мошенники научились делать дубликаты банковских карт
Отмечается, что новый способ воровства денег посредством дубликатов карт предусматривает предварительное хищение информации о владельце оригинальной карты. Мошенники могут получить ее, к примеру, из опубликованных в сеть баз данных, однако зачастую они узнают данные от самого клиента.
Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка, и якобы "сверяют" данные в базе, получая номер карты, срок действия и CVV/CVC код, а иногда и даже пароль от мобильного банка. Это позволяет совершать покупки в интернете. Пока жертва успевает заметить отток денег, транзакция уже проходит и вернуть средства становится очень сложно.
Эксперт также отметил, что бывают случаи, когда полученной информации достаточно для осуществления процедуры изменения привязанного к карте номера телефона, что позволяет довольно быстро перевести деньги на чужой счет. Чтобы избежать от подобных ситуаций, не стоит рассказывать посторонним людям личные данные.