Мошенники научились красть деньги со счёта с двойной подменой номера телефона

Телеведущая Мария Командная описала в своём аккаунте Facebook схему кражи денег с банковского счёта, с помощью которой у неё украли 90 тысяч рублей.

Всё началось классически — мошенник представляется сотрудником службы безопасности и сообщает о подозрительной активности на счёте. Ранее мошенников можно было легко проверить, повесив трубку и позвонив напрямую в банк на горячую линию уточнить, был ли звонок из службы поддержки.

Однако когда Командная проделала подобное, ей подтвердили, что она говорит с сотрудником службы безопасности Альфа-банка. После ей перезвонил «сотрудник» с принадлежащего банку номера, попросил подтвердить личность и проделать другие действия. В результате, диалог с мошенником продлился около трёх часов, во время которого он не давал Командной зайти в личный кабинет, поскольку в это время он выполнял операции от лица телеведущей. Коды подтверждения в SMS мошенник просил сообщать не ему, а роботу Альфа-банка после двойного звукового сигнала. Также он получил данные данные паспорта, прописки, и видел, сколько денег лежит на счёте.

По словам Командной, потеряв 90 тысяч, она ещё «легко отделалась», поскольку крупная долларовая транзакция была отменена после звонка из платежного сервиса, куда мошенники направляли средства.

После того, как телеведущая написала заявление о мошенничестве в полицию, в Альфа-банке ей сообщили, что деньги не вернут и что разбираться теперь должен следователь. То есть, средства вернуть можно только через суд.