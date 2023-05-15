Мошенники научились обманывать молодых и «продвинутых» пользователей Telegram

Популярная финансовая блогерша, которая обучает своих подписчиков основам инвестирования и даёт понятные объяснения сложным экономическим концепциям, стала жертвой взлома.

В её Telegram-канале появилось видео, в котором она, якобы, рекламирует новый инвестиционный проект с криптовалютой.

Мошенники, выдавая себя за блогершу, приглашали подписчиков вложить свои средства в этот проект, обещая быструю и лёгкую прибыль. Схема работы была проста: вкладываешь деньги (или криптовалюту), затем совершаешь сделки под руководством консультантов.

Заверялось, что весь процесс контролируется самой блогершей.

Несмотря на то, что сама автор канала часто говорила о рисках вложений в проекты с обещанием быстрой прибыли, многие подписчики поверили в увиденное и перевели свои сбережения мошенникам.

Данный случай ярко иллюстрирует, как важно быть осторожными и критичными к любой информации, даже если она идёт от проверенных источников.