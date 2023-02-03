Мошенники научились подменять приложения в App Store и Google Play для кражи криптовалюты

Сначала мошенники отправляют на модерацию легитимные приложения, но после публикации заменяют безопасный и проверенный домен вредоносным сервером.

Жертвы, как правило, мужчины, которых заманивают на сайтах знакомств. После того, как мошенники входят в доверие, предлагают заработать на криптовалютном инвестиционном продукте. И сразу после пополнения «кошелька» все связи с жертвой обрываются, а человек остаётся без денег. Приложения можно использовать и для кражи криптовалюты. Эта схема носит нелицеприятное название — «забой свиней».

На данный момент в Google Play обнаружены три мошеннических приложения: Ace Pro и MBM_BitScan в App Store и BitScan из Google Play.