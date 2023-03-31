Мошенники научились воровать деньги через онлайн-собеседования

По словам Хренова, мошенники звонят с предложением о работе под видом сотрудников кадровых агентств и предлагают созвониться в Skype или Zoom для просмотра презентации.

Затем они просят проверить активность банковского счёта, на который будет начисляться зарплата. Жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести деньги на счёт своего мобильного телефона.

После успешной транзакции мошенник предлагает жертве работу и направляет SMS-сообщение для возврата средств на банковский счёт. Однако, деньги уходят к злоумышленникам. Сергей Хренов отметил, что сейчас фиксируются случаи хищения таким способом до 10 тысяч рублей.

Отметим, что это далеко не первый случай использования необычных методов мошенничества. Ранее глава департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский сообщил о кибермошенниках, использующих чат-боты для обмана пользователей и выманивания персональных данных.