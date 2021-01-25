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Мошенники обеспечили Минфин России нерабочим программным обеспечением
Сумма неудачной сделки пока что остаётся неизвестной
В сети появилась информация о том, что мошенники поставили Министерство финансов России нерабочим программным обеспечением. Причём часть денег, в рамках госконтракта, злоумышленники уже успели получить.
Следственный комитет России уже начал расследование по факту случившегося, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. В свою очередь на мошенников, виновных в происшествии, было заведено уголовное дело.
Источник ТАСС рассказал, что исполнитель уже в момент заключения контракта знал, что не сможет создать требуемое ПО. Но он всё равно решил ввести заказчика в заблуждение с целью получить основную долю оплаты. При этом точная сумма нанесённого ущерба остаётся неизвестной.
На момент написания материала Минфин РФ никак не прокомментировал информацию об инциденте.