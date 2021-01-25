Мошенники обеспечили Минфин России нерабочим программным обеспечением

Следственный комитет России уже начал расследование по факту случившегося, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. В свою очередь на мошенников, виновных в происшествии, было заведено уголовное дело.

Источник ТАСС рассказал, что исполнитель уже в момент заключения контракта знал, что не сможет создать требуемое ПО. Но он всё равно решил ввести заказчика в заблуждение с целью получить основную долю оплаты. При этом точная сумма нанесённого ущерба остаётся неизвестной.

На момент написания материала Минфин РФ никак не прокомментировал информацию об инциденте.