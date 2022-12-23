Мошенники обманули российскую блогершу на 200 тыс рублей с помощью фальшивого интернет-магазина

Схема была до банальности простой: преступники использовали фейковый маркетплейс, который всем своим видом выдавал себя за Ozon. Затем девушку заманили на него, предложив заработать на повышении рейтинга продавцов в онлайн-магазине.

Она должна была совершить закупку большого количества товаров у различных магазинов, якобы для увеличения продаж и повышения их рейтинга. Разумеется, злоумышленники пообещали вернуть все потраченные средства с процентами.

Только после траты 200 тыс рублей, с блогершей связались представители банка, которые и сообщили печальную новость — она стала жертвой мошенников. На данный момент полиция разыскивает преступников.