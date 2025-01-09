Мошенники ограбили Apple на $152 000

В результате расследования Apple уволила почти 50 сотрудников, а шесть из них были обвинены в налоговом мошенничестве. Согласно обвинениям, сотрудники компании, сотрудничая с определенными некоммерческими организациями, фальсифицировали пожертвования. По версии следствия, они перечисляли деньги в благотворительные организации, которые затем возвращали эти средства обратно сотрудникам, а компания тем временем удваивала сумму пожертвований.

Это позволило мошенникам получить деньги от Apple, которые не предназначались для настоящих благотворительных целей. Общая сумма ущерба составила $152 000 за последние три года. Если обвинения подтвердятся, это не только нарушает корпоративные правила, но и может привести к обвинениям в налоговом мошенничестве.