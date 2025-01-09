Наука и технологии
Опубликовано 09 января 2025, 14:01
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Мошенники ограбили Apple на $152 000

Компания уволила более 50 сотрудников
Apple оказалась жертвой мошенничества на сумму $152 000 из-за своей программы Matching Grant. Программа, введенная в 2018 году, позволяла сотрудникам компании удваивать свои пожертвования на благотворительность — за каждый доллар, который они жертвовали, Apple добавляла два. Однако недавно выяснилось, что группа сотрудников использовала эту программу в мошеннических целях.
Мошенники ограбили Apple на $152 000

© Ferra.ru

В результате расследования Apple уволила почти 50 сотрудников, а шесть из них были обвинены в налоговом мошенничестве. Согласно обвинениям, сотрудники компании, сотрудничая с определенными некоммерческими организациями, фальсифицировали пожертвования. По версии следствия, они перечисляли деньги в благотворительные организации, которые затем возвращали эти средства обратно сотрудникам, а компания тем временем удваивала сумму пожертвований.

Это позволило мошенникам получить деньги от Apple, которые не предназначались для настоящих благотворительных целей. Общая сумма ущерба составила $152 000 за последние три года. Если обвинения подтвердятся, это не только нарушает корпоративные правила, но и может привести к обвинениям в налоговом мошенничестве.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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