Мошенники оказались «способны» вернуть россиянам деньги, потерянные из-за санкций

При этом злоумышленники предлагают оказать столь сложную услугу всего-лишь за небольшой процент. Юрист отметил, что подобная схема связана со страхом окончательно потерять деньги, потому что разговоры об окончательном изъятии у россиян активов продолжаются до сих пор.

По словам эксперта, граждане России продолжают владеть этими акциями и облигациями, но продать их и вывести средства не могут. Этим мошенники и пользуются.

И чтобы не стать жертвой такого мошенничества, нужно следить за официальной повесткой и не поддаваться панике. «Надо включать логику и разум. Те средства, которые заблокированы на Западе, никаким образом вернуть нельзя: ни с помощью подставных лиц, ни с помощью переводов на какие-то безопасные счета вернуть деньги нельзя. Какая бы схема ни была разработана, со счёта россиянина за рубежом уйти ничего не может. Поэтому нашим людям надо понимать, что надо верить только официальным источникам информации и следить за развитием политической и экономической динамики», — подчеркнул Иван Соловьёв.