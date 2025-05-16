Мошенники от лица банков начали убеждать россиян снять самозапрет на кредиты

Эксперт рассказал, что злоумышленники используют различные тактики, например, представляются представителями налоговой службы или сотрудниками банков, чтобы убедить жертву снять самозапрет под ложным предлогом наличия задолженности, ошибок в кредитной истории или подозрительных операций. Давя на пользователей срочностью и угрозами штрафов или опасностью, мошенники заставляют жертв следовать их инструкциям, что может привести к оформлению кредитов на имя жертвы и переводу денег злоумышленникам.

В результате личная информация может быть скомпрометирована, что чревато финансовыми потерями и другими серьёзными последствиями.