Сначала мошенники звонят по стационарному телефону, часто пенсионерам, и представляются сотрудниками силовых ведомств. Они пытаются запугать человека, угрожают или вымогают деньги. Если собеседник прерывает разговор, через некоторое время поступает новый звонок — теперь уже от якобы настоящего полицейского. Он сообщает, что преступники установлены, за ними ведется наблюдение, и предлагает «помочь в их задержании».

Жертву убеждают передать деньги курьеру или перевести средства на «безопасный счет». Несмотря на простоту схемы, она нередко срабатывает. Люди, особенно пожилого возраста, могут не заподозрить подвох и становятся жертвами мошенников.

По словам депутата Госдумы Антон Немкин, подобные схемы становятся все сложнее, а их число растет. Первая цель преступников — вызвать у человека страх, панику и вынудить его действовать на эмоциях. Затем в дело вступает «представитель силовых структур» или «сотрудник банка», который предлагает якобы безопасное решение — перевод денег.

По данным, около 17% всех киберпреступлений совершаются в отношении пожилых людей. Они более доверчивы, чем другие возрастные группы, и это активно используют мошенники.

В 2025 году правительство России представит пакет законопроектов для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. В него войдут около 30 инициатив, которые должны значительно снизить количество таких преступлений. Однако самое важное — это цифровая грамотность граждан. Чем лучше люди понимают, как работают мошенники, тем сложнее их обмануть.