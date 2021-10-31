Мошенники под видом врачей, делающих прививки от коронавируса на дому, начали обворовывать пенсионеров

Мошенники представляются врачами либо сотрудниками медицинских учреждений и, что называется, втираясь в доверие к пожилым людям, проникают в дом и просто обворовывают стариков. Подобные случаи участились в последнее время на Среднем Урале.

Пока зафиксированы два подобных случая. В одном мошенник представился участковым терапевтом и попытался пройти в дом под предлогом вакцинации пенсионерки, но злоумышленника не впустили в дом. Но во втором случае мошенницам, которые представились сотрудниками медучреждения, удалось обмануть пенсионерку и ограбить её на полмиллиона рублей.

На сегодняшний день вакцинация и правда может проводиться на дому, однако с рядом оговорок. Как сообщил медицинский юрист Асад Юсуфов, согласно временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения от 29 июня 2021 года, в которых говорится о порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19, все работы по проведению подобной вакцинации могут осуществляться только мобильными медицинскими бригадами. Кроме того, ответственность за обоснованность допуска к вакцинации в этом случае будет лежать на враче или фельдшере.