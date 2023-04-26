Мошенники подключили искусственный интеллект, чтобы он «уболтал» пользователей компьютеров перевести деньги или отдать данные

Мошенники подключили искусственный интеллект, чтобы он «уболтал» пользователей компьютеров перевести деньги или отдать данныеАтаки станут крайне трудными для распознавания
Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems предупредил об усложнении кибератак за счёт использования технологий искусственного интеллекта.
Специалисты компании отмечают, что фишинговые атаки станут ещё более изощрёнными и персонализированными, крайне трудными для распознавания. Пользователям будут присылать настолько «родные», психологически выверенные электронные письма с вредоносными ссылками, что количество поражённых компьютеров станет расти кратно быстрее, чем сейчас. На такие манипуляции и быстрый подбор «аргументов» ИИ вполне будет способен.
Поэтому компании будут вынуждены внедрять дополнительные или даже инновационные технологии киберзащиты. Масштаб опасности не преувеличен: уже сейчас 80% нелегитимного доступа к компьютерам достигается благодаря фишингу.