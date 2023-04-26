Мошенники подключили искусственный интеллект, чтобы он «уболтал» пользователей компьютеров перевести деньги или отдать данные

Специалисты компании отмечают, что фишинговые атаки станут ещё более изощрёнными и персонализированными, крайне трудными для распознавания. Пользователям будут присылать настолько «родные», психологически выверенные электронные письма с вредоносными ссылками, что количество поражённых компьютеров станет расти кратно быстрее, чем сейчас. На такие манипуляции и быстрый подбор «аргументов» ИИ вполне будет способен.

Поэтому компании будут вынуждены внедрять дополнительные или даже инновационные технологии киберзащиты. Масштаб опасности не преувеличен: уже сейчас 80% нелегитимного доступа к компьютерам достигается благодаря фишингу.