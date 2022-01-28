Мошенники придумали новую схему опустошения вашего счета за секунды

Сообщается, что данная схема уже была известна, однако ее модернизировали. Самым главным изменением стало то, что после ввода данных банковской карты вместо билета вы покупаете подписку на мошеннический сайт. Вскоре после этого со счета жертвы начинают списываться деньги. Причем небольшими транзакциями с интервалом буквально в несколько секунд, вплоть до полного обнуления счета пострадавшего, уточнили в банке ВТБ.

Ведущий аналитик Digital Risk Protection в Group-IB Евгений Егоров заявил, что ранее такого масштабного использования подобной схемы с многократным списанием денег до опустошения счета не фиксировалось.