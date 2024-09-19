Мошенники придумали новую схему при покупках в интернете

В России участились случаи использования новой схемы для кражи личных данных через онлайн-покупки, предупреждают эксперты по кибербезопасности. Особенно рискуют частные лица, размещающие объявления о продаже вещей в интернете. Злоумышленники звонят им, представляясь покупателями, просят провести видеозвонок и демонстрацию экрана. Во время такого звонка они пытаются получить доступ к коду из СМС-сообщений, который приходит на экран жертвы, объяснили специалисты.

В Москве недавно произошёл случай, когда женщина, продавая диван, стала жертвой мошенников. Звонивший ей человек сначала проверил характеристики товара и затем попросил включить демонстрацию экрана, чтобы убедиться, что СМС с подтверждением перевода не пришло. В итоге, когда СМС пришло с кодом подтверждения, мошенник успел снять 14,5 тыс. рублей. Подобная схема была использована и в другом случае, когда продавец вазы потерял более 12 тыс. рублей.

Эксперты компании iTPROTECT отметили, что такая схема мошенничества уже довольно распространена. Мошенники используют демонстрацию экрана для получения личных данных и кодов доступа. Они под предлогом проверки товара просят перевести разговор в мессенджер и включить демонстрацию экрана, пока их сообщник пытается получить доступ к банковскому приложению. Кай Михайлов из iTPROTECT подчеркнул, что привычные схемы с «представителями государственных органов» постепенно теряют актуальность, и новые методы мошенничества могут оказаться более опасными.

Для защиты от таких мошеннических схем эксперты советуют избегать демонстрации экрана незнакомым людям и не проводить сделки вне проверенных торговых площадок. Также рекомендуется отключить вывод уведомлений о банковских операциях на экран телефона и использовать отдельный номер для получения СМС от банка. Владимир Ким и другие эксперты предостерегают от незапрашиваемых видеозвонков и подозрительных действий, таких как показ экрана. Проверяйте все запросы и не стесняйтесь прерывать коммуникацию, если что-то вызывает сомнения.