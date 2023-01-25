Мошенники придумали новый способ получения доступа к «Госуслугам»: теперь звонят из США и Канады

Мошенники начали буквально атаковать россиян звонками во всех популярных мессенджерах. Они звонят от имени госорганов якобы потому, что человек должен получить важную корреспонденцию от госорганизаций.

Мошенники действуют уверенно и агрессивно. Требуют назвать код из смс от «Госуслуг» или онлайн-магазина. Естественно, если мошенники получают такой код, сразу взламывают аккаунт пользователя и от его имени подают заявки на кредиты. Сообщается, что от этой схемы уже пострадали десятки людей.

Но есть небольшой нюанс, на который необходимо обращать внимание при получении звонка от незнакомца или от госорганов, банков либо интернет-магазинов в мессенджерах. В рамках схемы, о которой идёт речь, коды номеров относятся к сетям США, Канады. Часто сообщают о звонках с телефонными кодами Калифорнии, Огайо и провинции Онтарио.