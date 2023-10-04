Мошенники создали deepfake с лицом крупнейшего YouTube-блогера планеты MrBeast для обмана пользователей TikTok

MrBeast, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, является одним из самых популярных и влиятельных создателей контента в мире. Он известен своими сложными социальными экспериментами и оригинальными видео.

Недавно он представил новый эксперимент, в котором два незнакомца должны провести 100 дней в комнате, чтобы выиграть $500 тыс.

Однако мошенники решили воспользоваться его популярностью и создали deepfake-видео, в котором, казалось бы, MrBeast предлагает пользователям TikTok участвовать в другом эксперименте.

Напомним, что стоит быть осторожными и проверять источники информации, чтобы не стать жертвами злоумышленников. MrBeast пока не комментировал ситуацию, но, вероятно, он предпримет меры для защиты своего имени и репутации в будущем.