Мошенники создали поддельный сайт МВД для кражи данных россиян

Опубликовано 29 мая 2025, 23:121 мин.
Мошенники создали поддельный сайт МВД для кражи данных россиянФейковый ресурс заблокирован, но могут появиться новые
Министерство внутренних дел сообщило, что мошенники разместили в интернете поддельный сайт ведомства с целью кражи персональных данных россиян. Этой проблемой занимается департамент по противодействию незаконному использованию информационных технологий. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
На мошенническом сайте была предусмотрена функция подачи обращений, требующая ввода персональных данных. Необходимые меры по блокировке фейкового ресурса уже приняты, но ведомство предупреждает о возможном появлении новых подобных площадок.
Кроме того, правоохранительные органы рекомендуют проверять адреса сайтов и выявлять несоответствия в написании, чтобы не стать жертвой киберпреступников.
«Официальный сайт МВД России — мвд.рф. Фишинговые адреса часто содержат ошибки (например, mvd-ru.com) или используют зоны вроде .xyz, .biz.», — сказано в сообщении.