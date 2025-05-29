Мошенники создали поддельный сайт МВД для кражи данных россиян

На мошенническом сайте была предусмотрена функция подачи обращений, требующая ввода персональных данных. Необходимые меры по блокировке фейкового ресурса уже приняты, но ведомство предупреждает о возможном появлении новых подобных площадок.

Кроме того, правоохранительные органы рекомендуют проверять адреса сайтов и выявлять несоответствия в написании, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

«Официальный сайт МВД России — мвд.рф. Фишинговые адреса часто содержат ошибки (например, mvd-ru.com) или используют зоны вроде .xyz, .biz.», — сказано в сообщении.