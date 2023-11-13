Мошенники стали реже использовать российские сервера для фишинговых сайтов

Число мошеннических сайтов на российских серверах упало в два раза за первые три квартала 2023 года, сообщают аналитики из F.A.С.С.T., отслеживающей безопасность в интернете. Вместо российских хостингов, киберпреступники стали активнее использовать услуги хостинга в Нидерландах и США. Впрочем, общее количество фишинговых страниц продолжает расти, представляя угрозу для интернет-пользователей.

За три квартала текущего года число мошеннических сайтов, размещённых на российских серверах, уменьшилось на 53%. Это может быть связано с борьбой компетентных организаций и регуляторов, которые стали более успешными в обнаружении и блокировке подобных сайтов. Однако общее количество фишинговых страниц по-прежнему растёт, представляя угрозу для пользователей.

Руководитель CERT-F.A.C.C.T. Иван Лебедев отмечает, что фишинг остаётся массовой угрозой, используемой мошенниками, финансово мотивированными преступниками, хактивистами и проправительственными группировками. За три квартала 2023 года выявлено более 10,3 тысячи фишинговых сайтов, нацеленных на российских пользователей. Этот тренд подчёркивает важность бережного отношения к онлайн-безопасности и проверки подозрительных сайтов.