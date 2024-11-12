Мошенники традиционно воспользовались периодом распродажи для обмана россиян

Портал Retail Loyalty со ссылкой на данные ИБ-компании Гарда сообщил об активизации мошенников в связи с распродажами. Одной из самых массовых схем являются, в частности, попытки затянуть покупателей в мессенджеры под предлогом обсуждения и последующего совершения «безопасной» сделки вне интернет-магазина либо установки «специального» приложения, которое на самом деле софт для слежки и кражи данных.

В мессенджерах мошенники также предлагают покупателям фишинговые ссылки якобы для оплаты товаров. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к деньгам жертв.

Ещё одна схема — сообщение о том, что на складе больше нет заказанного товара. «Продавец» предлагает вернуть деньги, а на деле подсовывает ссылку на фишинговый сайт. Там нужно ввести данные карты и, возможно, другие платёжные реквизиты, после чего мошенники получают доступ к деньгам обманутого человека.

И ещё одна массовая схема — создание поддельных сайтов, имитирующих легальные ресурсы интернет-магазинов. Дизайн и доменное имя этих сайтов почти один в один копируют настоящую площадку, разницу замечают только самые дотошные покупатели. Результат всё тот же: покупатель лишается денег из-за взломанной банковской карты.