Мошенники украли у россиян 4.8 млрд рублей за II квартал 2024 года — это рекорд

Согласно обзору Центробанка России, 97% этой суммы было украдено со счетов физических лиц. Наибольшая доля хищений, около 2 млрд рублей, была осуществлена через переводы по картам.

Также значительная часть средств, 1.5 млрд рублей, была украдена через Систему быстрых платежей (СБП), что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя сумма, украденная через СБП, составила 33.3 тыс рублей, а через каналы дистанционного банковского обслуживания — 56.5 тыс рублей.

В целом, средняя сумма, украденная у одного человека, достигла максимума за последние полтора года и составила 18.6 тыс рублей.