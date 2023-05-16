Мошенники украли $15 млн через свой сайт, замаскированный под криптобиржу

Об этом рассказал блокчейн-аналитик компании SlowMist. Он уточнил, что при первом способе на поддельной странице криптобиржи мошенники выставляли запрос на проверку подключения кошелька. После нажатия на кнопку подтверждения запроса мошенники могли получить доступ к токенам USDT пользователей.

Второй способ — переход на страницу для внесения денег. Адрес депозита пользователя подменялся хакерским. Это расчёт на невнимательность.

Третий способ психологически похож на второй: на поддельном сайте автоматически выводилась боковая панель для подписи трансакции с предзаполненными полями — пользователю ничего не нужно было делать дополнительно. И когда владелец криптовалюты нажимал на кнопку для подтверждения операции, злоумышленники получали доступ к кошельку и токенам.