Мошенники всё чаще стали атаковать домашние ПК россиян для создания ботнетов

С одной стороны, атаки на домашние ПК осуществляются, в том числе для кражи данных и их последующего использования в преступных целях. Но, с другой стороны, домашние компьютеры нужны киберпреступникам для маскировки своей деятельности: находясь в одной стране, злоумышленник может взломать компьютер в другой стране и использовать устройство для выхода в Сеть, «создавая видимость работы с домашнего устройства».

К тому же при заражении домашний ПК становится очередным узлом в ботнете для атаки на более серьёзные объекты. Обычно пользователи попадаются на фишинг, читая замаскированные под легитимные письма мошенников. Опасно это и тем, что из-за заражения устройств злоумышленники получают доступ «к корпоративным сетям через домашние компьютеры».

«Заражение домашних компьютеров происходит не точечно, а массово. Злоумышленники используют различные методы, например, фишинг. Они могут отправить миллионы писем с предложением скачать и установить вредоносное программное обеспечение. В таких письмах могут использоваться личные данные (имя, фамилия пользователя), сгенерированные из украденных баз данных. Когда к человеку в письме обращаются по имени, это повышает уровень доверия», — рассказал Дащенко.