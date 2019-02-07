Мошенники взламывают аккаунты с помощью переводчика Google

Кашдоллар получил подозрительное письмо, утверждающее, что кто-то использовал его аккаунт Google на чужом компьютере с Windows. Адрес отправителя был ящиком на Hotmail, что уже выдавало подделку, а переход по кнопку в письме привёл к загрузке вредоносного URL через Google Переводчик.

Использование Google Переводчика маскирует адрес сайта и запутывает пользователя. При этом в окне отображается картинка, похожая на обычное окно входа Google, пользователь может не заметить подделку и ввести свой логин и пароль, сдав эти ценные данные мошенникам.