Мошенники за небольшую плату выводят никому не известных музыкантов в топ Apple Music

Корреспондент телеканала «Дождь» обнаружил ещё один способ вывести свою музыку в рейтинг популярных в российском Apple Music.

В 18 февраля 2019 года в топ Apple Music попали никому неизвестные музыканты, которые назывались в честь испанских городов. Один из этих музыкантов Red Lamp, попавший в топ под ником «Мурсия», переживал, что кто-то пытается заработать на его творчестве. Он рассказал журналистам, как с ним связался «похититель» и заверил, что от его треков «никто и ничего не заработал».

В результате корреспондент нашёл в сети «тысячи» сайтов, которые предлагают за плату вывести музыкальные треки в топы. Он выбрал один из таких сайтов и получил ответ с расценками — за сутки нахождения в топе надо заплатить 1700 долларов, за неделю — 8300 долларов, за две недели — 11900 долларов.