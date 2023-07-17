Мощные вертикальные пылесосы Dreame поступили в продажу в России

Инновационные новинки от компании Dreame Technology предлагают высокую производительность и качество уборки, «сравнимые с профессиональными клининговыми услугами».

В линейке Dreame R представлены три модели: R10, R10 Pro и R20. Все они оснащены мощными бесщёточными двигателями, обеспечивающими эффективное всасывание пыли и грязи.

Мощность всасывания варьируется от 120 до 190 аэроватт, в зависимости от модели.

Пылесосы Dreame R также обладают рядом других интересных функций. Наличие подсветки на головках щеток позволяет обнаруживать даже самые мелкие частицы пыли, включая те, которые скрыты под мебелью.

Универсальная основная щётка имеет защиту от спутывания, что позволяет удобно убирать на различных поверхностях, включая ковры разной толщины.

Модель R20 обладает дополнительными функциями, такими как определение концентрации пыли и регулировка мощности всасывания. Это обеспечивает эффективную уборку и позволяет работать без перерывов в течение до 90 минут.

Пылесосы Dreame R уже доступны для покупки на официальном сайте компании и в популярных розничных магазинах. Цены на модели начинаются от 19990 рублей.