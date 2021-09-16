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Мощный внешний аккумулятор емкостью 20000 мАч отдают за полцены

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Нашли топовую скидку на Beasus. Это отличный вариант для тех, кто предпочитает пауэрбанки высокой мощности.
Мощный внешний аккумулятор емкостью 20000 мАч отдают за полцены

Мощный внешний аккумулятор никогда не будет лишним. Особенно, если вне дома нужно заряжать несколько устройств или гаджеты с аккумуляторами большой емкости.

Вдвойне приятно найти не только качественный powerbank, но еще и забрать его со значительной скидкой. Beasus на 20 000 мАч на Aliexpress отдают всего за 880 рублей, если при оплате воспользуетесь кодом ESBANK0916.

Помимо емкости встроенной батареи в список достоинств запишем лаконичный и достаточно привлекательный дизайн, выбор черной или белой окраски корпуса, дисплей для отслеживания остатка заряда в процентах, защиту от перегрева.

Разъемов четыре: MicroUSB (18 Вт) только для зарядки пауэрбанка, USB Type-C Power Delivery (18 или 20 Вт) для зарядки или питания внешних устройств, два USB Type-A (18 Вт) только для внешних устройств. Быстрая зарядка поддерживается для любых смартфонов с поддержкой QuickCharge, в том числе и для iPhone при использовании кабеля Type-С / Lightning.