Мощный внешний аккумулятор емкостью 20000 мАч отдают за полцены

Мощный внешний аккумулятор никогда не будет лишним. Особенно, если вне дома нужно заряжать несколько устройств или гаджеты с аккумуляторами большой емкости.

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Помимо емкости встроенной батареи в список достоинств запишем лаконичный и достаточно привлекательный дизайн, выбор черной или белой окраски корпуса, дисплей для отслеживания остатка заряда в процентах, защиту от перегрева.

Разъемов четыре: MicroUSB (18 Вт) только для зарядки пауэрбанка, USB Type-C Power Delivery (18 или 20 Вт) для зарядки или питания внешних устройств, два USB Type-A (18 Вт) только для внешних устройств. Быстрая зарядка поддерживается для любых смартфонов с поддержкой QuickCharge, в том числе и для iPhone при использовании кабеля Type-С / Lightning.