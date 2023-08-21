Московская библиотека медицинских данных для обучения ИИ увеличилась на 50% за прошедший год

Московская библиотека наборов данных для искусственного интеллекта значительно расширилась, добавив более 300 новых датасетов за год. Этот сервис стал надёжной опорой для разработчиков, которые могут использовать эти данные для проверки и улучшения своих собственных интеллектуальных решений в области медицинских анализов, как сообщается на портале мэра Москвы.

Московские власти активно поддерживают развитие искусственного интеллекта в медицине. Этот подход отражается во внедрении нейросетей в здравоохранение и создании уникальных IT-продуктов для медицинской сферы. Официальная библиотека данных для искусственного интеллекта значительно расширилась, на 50%, и теперь включает более 300 датасетов. Эти данные позволяют разработчикам улучшать свои интеллектуальные решения для анализа медицинских изображений.

Предоставленные датасеты имеют разные цели: от технического и диагностического самотестирования нейросетей до научных исследований и проверки функциональности искусственного интеллекта в рамках московского эксперимента по внедрению компьютерного зрения в медицину. Эти наборы данных создаются экспертами из центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. Библиотека была запущена в 2022 году и постоянно пополняется.

Эксперименты и разработки по искусственному интеллекту в медицине продолжаются в Москве. Разработчики уже приступили к интеграции алгоритмов для анализа данных в более чем 20 областях. Постоянная обратная связь от врачей позволяет улучшать модели, и на базе библиотеки создаются равные условия для разработчиков. Этот шаг помогает совершенствовать и продвигать технологии искусственного интеллекта в медицине.