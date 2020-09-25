Наука и технологии
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Московская система распознавания появится и в других городах России
Пока известно название лишь одного из них — Нижний Новгород
В сети появилась информация о планах по расширению зоны действия систем распознавания лиц, которая прямо сейчас применяется в Москве. Уже в ближайшее время ее протестирует в еще 10 городах по всей стране.
Планируется установить тысячи камер в 10 крупных городов России и все это для того, чтобы штрафовать нарушителей карантина и разыскивать преступников, пишет издание Коммерсант. При этом, по мнению экспертов отрасли, на сегодняшний день невозможна установка подобных камер по всей стране, так как совсем немногие регионы имеют возможность тратить свой бюджет на подобные решения.
Часть из них может заработать уже до конца 2020 года — это более 350 остановок, на каждой из которых будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц.
Сообщается, что стоимость внедрения подобной системы видеонаблюдения в одном крупном городе может составлять до 110 млн рублей.