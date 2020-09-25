Московская система распознавания появится и в других городах России

Часть из них может заработать уже до конца 2020 года — это более 350 остановок, на каждой из которых будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц.

Александр Кабаков сооснователь компании NtechLab, создавшей московской системы распознавания лиц