Московские аэропорты начали использовать дроны для отпугивания птиц

Cтоличные аэропорты начали тестировать отпугивающие птиц дроны.

Так, во «Внуково» уже летают беспилотники со встроенной звуковая аппаратура, издающая сигналы, похожие на крики птиц. Службы «Домодедово» также начали испытывать дроны, которые впоследствии можно будет применять с аналогичной целью.

Беспилотник не летает над территорией «Внуково» — ему мешает заложенная в беспилотниках программа. Вместо этого, он применяется обнаружения мест возможного скопления птиц на приаэродромной территории — свалок, водоемов и тому подобного.

Кроме того, аэропорт располагает биоакустическими установками — как стационарными, так и передвижными — которые имитируют крики пернатых. Представитель «Внуково» подчеркнул, что результата в борьбе с птицами можно добиться, только сочетая различные устройства.