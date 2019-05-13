Московские банкоматы позволяли снимать деньги бесконечно

Мошенники сумели похитить 9 миллионов рублей благодаря программной ошибке в московских банкоматах. Об этом рассказало издание «Ведомости».

Мошенники воспользовались своим методом с 15 по 19 мая прошлого года в банкоматах банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах.

Для получения денег они выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию. Средства переводились с карт Сбербанка на карты «Тинькофф банка». В результате программной ошибки, списанные деньги восстанавливались на карте-источнике и сохранялись на карте-приёмнике.

Пользователи не просто случайно воспользовались ошибкой. В вынесенном в марте решении Арбитражного суда по иску банка «Москва-сити» отмечается: «Неустановленными лицами произведены множественные однотипные операции перевода денежных средств на общую сумму $134 122».

По иску банк требовал от «Компания объединенных кредитных карточек» и Росбанка 9 млн рублей.