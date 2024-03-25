Московские электросамокаты оборудовали номерными знаками

В Москве самокаты теперь оснащены номерами для удобства фиксации нарушений камерами. Это означает, что инспекторы ГИБДД могут использовать камеры для выявления нарушений. В прошлых сезонах много говорили о безопасности поездок на электросамокатах, и одним из предложений была фотовидеофиксация.

Недавно на Зубовском бульваре были замечены новые самокаты, на которых установлены номерные знаки. Это обновлённые самокаты Whoosh, которые будут оснащены большими номерами для фиксации нарушений. Номера выполнены из гибкого пластика и не превышают ширину самоката.

Номера предназначены для Москвы и используются в рамках тестирования камер, которые распознают нарушения. Это нововведение облегчит контроль за безопасностью движения на самокатах и сделает его более систематизированным.