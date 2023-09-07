Московские полицейские заставили прохожего перевести им биткоинов на 26 млн рублей

Следственный комитет расследует уголовное дело об отборе биткоинов на сумму свыше 26 млн рублей. По информации источников, оба сотрудника полиции былизадержаны в тот же день, когда было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 19 июля около двух часов ночи. Полицейские остановили мужчину на Привольной улице, надели на него наручники и посадили в автомобиль.

Затем его заставили перевести 9,6 биткоина (26,2 млн рублей) на кошельки, контролируемые сотрудниками полиции. Пострадавший является предпринимателем, его фамилия не разглашается в интересах следствия.

По версии следствия, полицейские ввели мужчину в заблуждение о его причастности к противоправным действиям. В случае подтверждения вины, сотрудникам полиции грозит до 10 лет лишения свободы и увольнение из органов внутренних дел.