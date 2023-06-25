Московские учёные создали полимеры, которые меняют свою структуру при нагреве

Российские учёные разработали новые «умные» полимеры для 4D-печати деталей космических аппаратов. Эти полимеры способны изменять форму при нагревании и обладают прочностью, превосходящей существующие материалы на 60%. Они могут использоваться для создания саморазворачивающихся космических конструкций на орбите.

Разработанный полимер является одним из компонентов для 3D-принтера и позволяет печатать трёхмерные структуры с памятью формы. Изменяя параметры окружающей среды, такие как температура, свет, кислотность или влажность, форма объекта может меняться. Это открывает возможности для программирования и создания самосборных материалов.

Новые полимеры обладают высокой прочностью, до 115 МПа, превосходящей существующие аналоги на рынке. Они также выдерживают высокие температуры, до 462-541°С, и радиационное воздействие. Эти свойства делают их идеальными для использования в космических антеннах, солнечных панелях и других конструкциях, работающих в условиях околоземной орбиты.

Смарт-полимеры могут конкурировать с металлами и сплавами, благодаря своей лёгкости и меньшему количеству отходов при производстве. 4D-печать с использованием этих полимеров может заменить традиционные промышленные методы, такие как литье под давлением или фрезерование. Уже проведены эксперименты, в которых распечатанный плоский лист превращается в элемент мебели, сворачиваясь по программе.