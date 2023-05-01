Московские улицы начал убирать робот

По словам Собянина, «Пиксель» способен выполнять влажную уборку и подметать тротуары на протяжении 16 часов без остановки. Благодаря сменному навесному оборудованию, робот может быть использован круглый год.

Мэр Москвы также отметил, что все ключевые компоненты робота, включая программное обеспечение, кузов, шасси и конструкцию, разработаны российской командой. В разработке дизайна и систем управления участвовали белорусские партнёры.

Стоит уточнить, что на данный момент «Пиксель» работает в тестовом режиме под присмотром оператора. Собянин добавил, что правительство Москвы активно поддерживает 112 стартапов и инновационных компаний, разрабатывающих робототехнику.