Московские власти научат камеры распознавать лица для контроля карантина

Речь идет о системе распознавания лиц на базе технологии NtechLab, которую развернут на 175 тыс городских камер. Планируется, что алгоритм будет искать в толпе людей, которых внесут в специальную базу, состоящую из тех, кто уже заболел, в связи с чем должен находиться дома, а также тех, кто прежде был замечен за нарушением городского карантина. По словам анонимного источника из мэрии Москвы, система начнет функционировать через несколько недель.

Стоит отметить, что нарушителей карантина отслеживают и штрафуют по всему миру. Так, совсем недавно стало известно, что испанская полиция оштрафовала 77-летнего мужчину, нарушившего карантин ради ловли покемонов.