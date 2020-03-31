Наука и технологии
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Московские власти научат камеры распознавать лица для контроля карантина
В общей сложности системой оснастят более 175 тыс столичных камер
Практически по всей России был введен режим самоизоляции, связанный с эпидемией коронавируса в стране. Но дальше всех в данном вопросе пошли московские власти, которые, судя по имеющимся данным, научат камеры распознавать лица для контроля карантина.
Речь идет о системе распознавания лиц на базе технологии NtechLab, которую развернут на 175 тыс городских камер. Планируется, что алгоритм будет искать в толпе людей, которых внесут в специальную базу, состоящую из тех, кто уже заболел, в связи с чем должен находиться дома, а также тех, кто прежде был замечен за нарушением городского карантина. По словам анонимного источника из мэрии Москвы, система начнет функционировать через несколько недель.
Стоит отметить, что нарушителей карантина отслеживают и штрафуют по всему миру. Так, совсем недавно стало известно, что испанская полиция оштрафовала 77-летнего мужчину, нарушившего карантин ради ловли покемонов.